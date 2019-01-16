РИАМО - 16 янв. Домодедовский городской суд приговорил жителей Подмосковья – двух мужчин и женщину – к условным срокам и штрафам за контрабанду рогов редкого черного носорога из Африки, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Подсудимые приобрели на территории Южно-Африканской Республики 32 фрагмента рогов черного носорога, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Общая масса материала составила свыше 30 килограммов, а стоимость – более 30 миллионов рублей.

«Сокрыв фрагменты рогов в багаже злоумышленники вылетели в Россию рейсом из Дохи (Катар). В аэропорту «Домодедово» сотрудники таможни обнаружили и изъяли фрагменты рогов у граждан в ходе досмотра багажа», – отмечается в материале.

Суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы – зачинщику на срок четыре года условно с испытательным сроком в три года со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Его подельники получили три года условно с испытательным сроком в два года.