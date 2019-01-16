РИАМО - 16 янв. Карантин по бешенству животных сняли на территории деревни Булатниково Ленинского муниципального района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (29 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 7 ноября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Булатниково сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района», – говорится в документе.

Ограничения сняли от северной границы поселка Развилка сельского поселения Развилковское до южной границы поселка Мещерино городского поселения Горки Ленинские, далее на запад вдоль границы Ленинского района до западной границы поселка Новодрожжино сельского поселения Булатниковское и далее на север вдоль границы Ленинского района до северной границы поселка Развилка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.