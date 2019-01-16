РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 янв. С декабря 2018 года в городском округе Красногорск прошли около 350 праздничных мероприятий, все они прошли в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«348 культурно-массовых мероприятий охватом в 43 тысячи человек состоялись в городском округе Красногорск в рамках проекта «Зима в Подмосковье», начиная с декабря 2018 года. В одном только ДК «Подмосковье» праздничные спектакли и представления посетили более 19 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Качество мероприятий высоко оценила глава городского округа Эльмира Хаймурзина. На встрече в исторической усадьбе «Знаменское-Губайлово» с руководителями муниципальных учреждений культуры она поблагодарила их коллективы за работу и вручила благодарственные письма. Почетной грамотой Московской областной думы награжден директор хореографической школы «Вдохновение» Владимир Догудовский.

«Хочу сказать большое спасибо работникам сферы культуры за праздничное настроение, которое вы дарите жителям округа. К счастью, мне удалось побывать на многих мероприятиях, и я нахожусь под впечатлением. По моим оценкам, по разнообразию, количеству и профессиональному уровню мало кто может сравниться с Красногорском», – отметила Эльмира Хаймурзина.

Между тем, проект правительства области «Зима в Подмосковье» продолжается. Ближайшим крупным событием станет организация традиционного обряда празднования Крещения в ночь с 18 на 19 января. В городском округе Красногорск оборудовано четыре иордани для крещенских купаний. Центральной площадкой для крещенских купаний станет водоем в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды».