РИАМО - 16 янв. На подмосковных дорогах на Крещение будет усилена работа патрулей ДПС, в частности, сотрудники будут выявлять нетрезвых автолюбителей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения религиозного праздника, маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам проведения массовых мероприятий, а также к местам возможного осложнения оперативной обстановки. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят выявлению водителей управляющих транспортом в состоянии опьянения», – отмечается в сообщении.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости выполнения предписаний дорожных знаков и распорядительно-регулировочных действий сотрудников Госавтоинспекции.

«Взаимное уважение, внимательность и предусмотрительность на дорогах, будут содействовать успешному проведению праздничных мероприятий», – подчеркивается в материале.

К 18 января на территории Подмосковья оборудуют 222 места, где жители и гости региона смогут принять участие в традиционных крещенских купаниях. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.

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