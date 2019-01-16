РИАМО - 16 янв. В 68 московских магазинах по итогам 2018 года были изъяты игровые автоматы, замаскированные под терминалы оплаты, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В 2018 году в Москве провели 205 проверочных мероприятий в сфере игорного бизнеса, по результатам которых выявлено 160 нарушений, закрыто 14 нелегальных казино и 20 залов игровых автоматов, а также 36 пунктов приема ставок букмекерских контор, в которых проводились азартные игры. По выявленным фактам нарушений возбуждено 76 уголовных дел.

«Благодаря проводимому мониторингу в 68 магазинах города пресечена работа терминалов, которые использовались для проведения незаконных азартных игр под видом лотерей, оплаты услуг или внебиржевой торговли. Также ведется активная работа по пресечению распространения азартных игр под видом оказания брокерских услуг», – отмечается в материале.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников, в 2019 году работа по мониторингу объектов азартных и лотерей в тесном взаимодействии с ГУ МВД, префектурами и управами округов, а также при участии «Московского городского совета «Общественных пунктов охраны порядка» продолжится.

«На регулярной основе планируется проводить выборочные объезды территорий административных округов. Кроме того, предполагается организация серии межрегиональных мероприятий с одновременным осмотром процессинговых центров, переведенных организаторами азартных игр в другие регионы РФ, работы по привлечению к административной и уголовной ответственности собственников, предоставляющих помещения под размещение нелегальных игорных заведений, а также по пресечению азартных игр в интернете», – заключил он.