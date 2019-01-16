РИАМО - 16 янв. С начала ежегодной акции «Ледниковый период» жители Московской области оставили в соцсетях свыше 1,2 тысячи сообщений о сосульках и наледях на крышах домов, сообщается на сайте Госжилинспекции региона.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, ежегодная зимняя акция «Ледниковый период» набирает обороты. Первые отклики пользователей соцсетей стали поступать сразу же после объявления о старте акции в конце декабря прошлого года.

«С 27 декабря 2018 года по 16 января 2019 года Госжилинспекцией Московской области было получено и направлено в работу 1235 сообщений об опасных ледяных образованиях на крышах и козырьках домов, поступивших из различных источников в социальных сетях. Среди муниципалитетов наиболее оперативно реагировали на поступающие сообщения: Домодедово, Истра, Королев, Мытищи, Реутов, Чехов, Электросталь», – говорится в сообщении.

Соков уточнил, что каждый полученный сигнал проверяется, жилищные инспекторы инициируют проверку, и, в случае подтверждения информации, подключают к устранению опасных ледяных образований и снежных наростов управляющие организации, городские коммунальные службы и спецтехнику.

«Устранение сосулек наледей и снежных навесов, которые появляются на крышах и козырьках МКД, для нас является первоочередной задачей, так как они могут угрожать здоровью и жизни людей. Мы рады, что жители Подмосковья все активней подключаются к участию в «Ледниковом периоде», в этом году мы получаем почти вдвое больше сообщений по сравнению с прошлым годом и среди участников уже определяются лидеры», – подчеркнул руководитель ведомства.

О снеге, сосульках и наледях, замеченных на крышах и козырьках многоквартирных домов, в рамках проводимой Госжилинспекцией ежегодной зимней акции «Ледниковый период», нужно сообщать через социальные сети с указанием хэштэгов #ЛедниковыйпериодМО_2019 и #Ледниковыйпериод_2019, как на личной странице «ВКонтакте», Facebook или Instagram, так и в группах «Жилинспектор МО» в данных соцсетях.

Для оперативного устранения опасных ледяных образований, помимо хэштэгов, необходимо прикреплять фотографии с указанием точного адреса многоквартирного дома. С наступлением устойчивой положительной суточной температуры воздуха будут подведены итоги акции. Самых активных пользователей соцсетей, которые соблюдали все правила участия в акции, Госжилинспекция наградит почетными грамотами и ценными призами.