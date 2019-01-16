РИАМО - 16 янв. Кунцевский суд столицы не удовлетворил требования певца из Сочи Руслана Кагармонова о защите авторских прав к резиденту Comedy Club Александру Ревве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Кунцевским районным судом Москвы 14 января отказано в удовлетворении требований Кагармонова Р.Р. к Ревве А.В. о защите авторского права в отношении произведения – песни «Чика»», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Кагармонов обвинил резидента Comedy Club в плагиате его песни «Чика».