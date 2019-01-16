РИАМО – 16 янв. В павильоне «Главтабак» на ВДНХ проведут реставрацию, специалисты отремонтируют наружные лестницы, воссоздадут утраченный декор фасада, после завершения всех работ здесь появится кафе, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Ранее столичный департамент культурного наследия согласовал проект реставрации павильона «Главтабак» по адресу: Проспект Мира, дом 119, строение 35. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

«Первый павильон «Главтабак» был выстроен на ВСХВ в 1937-1939 годах, но это здание демонтировали в рамках масштабной реконструкции территории ВДНХ 1950-х годов. Второй «Главтабак» был построен по проекту художника Вячеслава Кондратьева и архитектора К.М. Смирнова к открытию послевоенной выставки 1954 года. Заказчиком павильона стало министерство пищевой промышленности СССР», – отмечается в материале.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов напомнил, что павильон «Главтабак» – один из самых необычных и затейливых на территории ВДНХ.

«Он представляет собой восьмиугольник, окруженный открытой галереей. Фасады украшены множеством декоративных деталей разного цвета с растительными мотивами, которые придают павильону восточный колорит. Помимо этого, здесь присутствуют и некоторые приемы русского зодчества. Теперь специалистам предстоит вернуть павильону его уникальный исторический облик. После завершения комплексной реставрации здесь планируется открыть кафе», – подчеркнул он.

За время эксплуатации павильона двусветное пространство торгового зала разделили на два этажа монолитным железобетонным перекрытием.

«На первом этаже разместили душевые, бильярдную и сауну, заложили несколько оконных и дверных проемов. Отделка интерьеров была утрачена: все стены и потолок обшили гипсокартоном и уложили полы из ламината», – перечисляется в сообщении.

Тем не менее сохранились уникальная роспись потолка и стен с изображением «цветов табака», стилизованная под хохлому, в торговом зале, а также лепной декор потолка.

«Основная цель реставрационного проекта – провести необходимые реставрационно-консервационные работы, направленные на сохранение памятника, а также выполнить мероприятия по приспособлению здания для современного использования», – добавил Емельянов.

Глава Мосгорнаследия рассказал, что согласованный проект реставрации предполагает комплекс работ по фасадам и интерьерам памятника.

«В части фасадов предусмотрен демонтаж современных элементов, искажающих облик памятника: окон и оконных решеток, кровли и водосточной системы, современных осветительных приборов, современной отделки стен. Также будут раскрыты заложенные оконные и дверные проемы, отремонтированы наружные лестницы и крыльца», – заверил Емельянов.

Помимо этого, планируется провести реставрацию кирпичной кладки стен, керамического декора фасадов (с воссозданием утраченных элементов) и металлического каркаса.

«Реставраторы воссоздадут штукатурную отделку, наружные лестницы и площадки, утраченные фрагменты кирпичного цоколя, покрытие кровли, элементы авторской водосточной системы с открытым водосбором из меди, осветительные приборы, заполнения дверных и оконных проемов из дуба в соответствии с авторскими чертежами», – перечислил глава Мосгорнаследия.

Отдельным интересным этапом станет воссоздание эмблемы «Главтабак» и реставрация сохранившихся декоративных элементов шпиля.

«В интерьерах также будут разобраны и демонтированы все поздние конструкции. Специалисты тщательно отреставрируют элементы лепного декора, а также росписи на стенах и потолке зала. Будет воссоздана штукатурная отделка, осветительные приборы, историческое покрытие полов, тамбур главного входа из дуба. Как и в случае с фасадами, в интерьерах внимание уделят воссозданию цветового решения», – заключается в материале.