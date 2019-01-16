РИАМО - 16 янв. Собственника двенадцати земельных участков сельскохозяйственного назначения в подмосковном Клину оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ведомство изучило представленные администрацией городского округа Клин материалы и выявило нарушения требований земельного законодательства РФ на двенадцати земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 525,2 гектара, которые принадлежат ООО «Проспект».

«При проверке материалов управлением установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - говорится в сообщении.

Оказалось, что участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади более 333 гектаров. За выявленные нарушения земельного законодательства ООО «Проспект» было привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.