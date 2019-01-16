РИАМО - 16 янв. Судом ОА «Ивашково» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей за зарастание сорной травой и кустарником сельскохозяйственной земли в городском округе Шаховская, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2018 года ведомством проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания АО «Ивашково», собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 416,7 гектара в городском округе Шаховская. Выявлено, что предписание в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены мероприятия по устранению зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

«За выявленные нарушения управлением в отношении АО «Ивашково» был составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание для устранения выявленных нарушений. Материалы административного дела направлены в судебный участок №318 Шаховского судебного района Московской области для принятия решения», - говорится в сообщении.

В конце декабря 2018 года решением мирового суда АО «Ивашково» за невыполнение в установленный срок предписания Управления привлечено к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.