РИАМО - 16 янв. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря следующего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Зубков дисквалифицирован до 18 декабря 2020 года, Касьянов, Пушкарев и Хузин — до 12 декабря того же года», - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за дисквалификации главе Федерации бобслея России (ФБР) Зубкову категорически запрещено заниматься любой деятельностью, которая имеет отношение к бобслею. 1 февраля 2018 года вердиктом Спортивного арбитража его пожизненное отстранение заменено отстранением на один олимпийский цикл.

Зубков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.