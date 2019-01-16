РИАМО - 16 янв. Избирательная комиссия Московской области совместно с правительством Подмосковья установили численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных в регионе на 1 января 2019 года, их количество выросло на 59049 человек с июля 2018-го, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

«Численность избирателей региона составила более 5,68 миллиона избирателей. По сравнению с июлем 2018 года численность избирателей возросла на 59049 человек», — говорится в сообщении.

Данные сведения направлены в ЦИК России.