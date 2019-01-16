РИАМО - 16 янв. На территории сквера около Центрального дома журналистов в столице до конца 2020 года планируется установить монумент журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на официальном сайте столичного градоначальника.

«О монументе журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей, в целях увековечения памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Установить до 31 декабря 2020 года монумент журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей, на территории сквера вблизи Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади», - говорится в документе.

Финансовое обеспечение выполнения работ по проектированию и изготовлению скульптурной части и постамента монумента в полном объеме будет сделано за счет средств общественной организации Союза журналистов Москвы.

Выполнение работ по установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории будет сделано за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту капитального ремонта города Москвы.

«Текущее содержание монумента журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей, после его возведения обеспечивается префектурой Центрального административного округа города Москвы», - уточняется в распоряжении.