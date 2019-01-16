Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 60 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Места крещенских купаний оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Здесь установят раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Каждая площадка будет освещена, а рядом организованы парковки.

РИАМО предлагает ознакомиться с адресами размещения крещенских купелей в Москве в 2019 году.