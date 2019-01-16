РИАМО - 16 янв. Сведения в отношении фирмы «СибРЕЗ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения компании от заключения контракта с МЧС, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ФГКУ «Ногинский спасательный центр министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» в отношении ООО «СибРЕЗ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок, но фирма не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку стойки для баннера на опорах», – отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СибРЕЗ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.