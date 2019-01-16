РИАМО - 16 янв. В Москве завершены следственные действия по уголовному делу, в рамках которого восемь чиновников ОАО «РЖД» обвиняют во взяточничестве, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу о получении взяток должностными лицами ОАО «РЖД» за действия по незаконному увеличению срока службы подвижного состава. Всего к уголовной ответственности привлечено восемь человек», - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого ведущий специалист департамента безопасности ОАО «РЖД» и начальники трех железнодорожных станций обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки», а представители коммерческих организаций, двое из которых руководители, и посредник - в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Дача взятки и посредничество во взяточничестве».

Установлено, что представители ООО «Грузовые перевозки», «Содек», ТК «НеваРефТранс», «Экспедитор», которые являлись собственниками подвижных железнодорожных составов, чтобы избежать утилизации грузовых вагонов, срок эксплуатации которых истек, передавали взятки через посредника (экс-сотрудника ремонтного депо ОАО «РЖД») начальникам железнодорожных станций «Азарово», «Тихонова Пустынь», «Перспективная» МЖД за изготовление фиктивных документов по увеличению срока службы вагонов.

«В свою очередь за неосуществление контрольных функций за своевременностью утилизации вагонов взятки также передавались ведущему специалисту департамента безопасности ОАО «РЖД». Общий размер взяток составил более 1 миллиона рублей», - уточняется на сайте.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели масштабную работу в 50 субъектах РФ, установили местонахождение 500 грузовых вагонов, которые незаконно эксплуатировались. По инициативе следствия дальнейшая эксплуатация вагонов запрещена решением ОАО «РЖД» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Вагоны осмотрены, признаны вещественными доказательствами.

Кроме того, арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 12 миллионов рублей (денежные средства на расчетных счетах и четыре квартиры).

«По результатам рассмотрения представления, внесенного в Центральную дирекцию управления движением ОАО «РЖД» три должностных лица данного ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе следствия разработан совместный с министерством транспорта РФ регламент по недопущению дальнейших незаконных действий по продлению сроков службы вагонов», -добавляется в материале.

В настоящее время уголовные дела в отношении двух обвиняемых направлены в суд, остальные в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.