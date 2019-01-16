РИАМО – 16 янв. На сцене МХАТ имени Горького в марте этого года представят спектакль российского режиссера театра и кино Андрей Кончаловского «Сцены из супружеской жизни», кроме того, зрители увидят работу режиссера Сергея Пускепалиса по повести Валентина Распутина, сообщил в среду журналистам художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

«Я счастлив, что первой премьерой этого года во МХАТе станет работа выдающегося режиссера Андрея Сергеевича Кончаловского. Вслед за ней, последует работа Сергея Пускепалиса по тексту Валентина Распутина», – сказал Бояков.

Он добавил, что во МХАТе представят спектакль, посвященный жизни и творчеству поэта Сергея Есенина. Материалом к постановке послужит книга российского публициста Захара Прилепина «Есенин». Спектакль будет сочетать в себе синтез поэтического и документального театра.

«Мы будем существовать как проектный центр. Ядро театра – это трупа, наш репертуар. Мы не будем злоупотреблять приглашенными актерами, но и не будем забывать, что трупа должна иметь ощущение, что есть конкуренция», – заявил Бояков.

Он подчеркнул, что с 23 по 26 мая во МХАТ имени Горького состоится российская премьера балета британского хореографа Артура Питы «Мама» с участием примы Лондонского Королевского балета Натальи Орловой.

Боякова назначили художественным руководителем театра 4 декабря 2018 года.