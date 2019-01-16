РИАМО - 16 янв. За последние 10 лет москвичи стали в пять раз реже жаловаться на запах газа в квартире, количество соответствующих заявок в адрес газовиков сократилось с 700-800 до 100-150 в день, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Если взять, допустим, статистику десятилетней давности, то было вызовов в день до 700-800 на запахи газа. Сейчас бывает примерно в сутки от 100 до 150 заявок, из них 75% - это ложные вызовы, но мы за это москвичам говорим только спасибо, потому что там появляются запахи других источников, которые москвичи принимают за запахи газа», - сказал Бирюков.

Он добавил, что из поступающих жалоб на запах газа подтверждается в среднем не более 5%.

Бирюков также отметил, что в газовом хозяйстве Москвы имеется современное оборудование. На сегодняшний день у системы «Мосгаза» есть необходимый ремонтный парк для замены различного оборудования.

Ранее в жилых домах Москвы начались внеплановые проверки газового оборудования, которые продлятся до 23 января. Такое решение приняли после серьезных происшествий, связанных с бытовым газом, имевших место в разных регионах России.