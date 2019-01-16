РИАМО - 16 янв. Для проверки газового хозяйства на территории столицы созданы 11 комиссий, которые проверят не только состояние газовых плит и водонагревателей в квартирах москвичей, но также осмотрят документацию на оборудование и проверят внутридомовые системы, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это достаточно большой объем работы. Это 1,8 тысячи домовых хозяйств. Плюс примерно пять тысяч домов частного сектора на территории ТиНАО и 1810 квартир, которые надо комиссионно посетить. Поэтому создано 11 комиссий, которые крупномасштабно будут работать», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что во время обходов комиссиями будут проверяться не только газовые плиты и водонагреватели, но и наличие документации, а также состояние внутридомовых газовых систем.

В жилых домах Москвы начались внеплановые проверки газового оборудования, обследование состояния и работоспособности газового хозяйства завершится до 23 января.