РИАМО (КЛИН) – 16 янв. Городской округ Клин подключился к проводимой по всему Подмосковью акции «Подари елке вторую жизнь», на территории горокруга открыли пункты приема использованных натуральных новогодних елей, сообщил Клинскому информагентству директор МБУ «Городское хозяйство» Алексей Мещеринов.

«МУП «Чистый город» запустил специальную машину, которая собирает старые елки возле контейнерных площадок. Также в городе установлены специальные контейнеры для сбора елок: один у стадиона «Строитель», второй – в Молодежном сквере», – сказал Мещеринов.

Он призвал жителей Клина принять участие в акции, одной из целей которой является восстановление зеленого хвойного фонда Подмосковья.

Собранные в ходе акции ели переработают в щепу. Ее используют для компостирования и производства почвогрунтов, а также для мульчирования (поверхностного покрытия почвы) хвойных деревьев горокруга.