РИАМО - 16 янв. Резидент особой экономической зоны «Дубна» начал работу с одним из крупнейших российских дистрибьюторов отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств компанией «Катрен», благодаря новому партнеру ООО «Дубна-Биофарм» поставляет в регионы России свою разработку – глазные капли «Оквис», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Дубна-Биофарм» объединяет ведущих отечественных разработчиков в сфере офтальмологии – группу компаний «КСЕНТЕК» и широко известный в России и за рубежом глазной центр «Восток-Прозрение». В настоящее время специалисты этих организаций продолжают вести совместные инновационные разработки и опытное производство новых материалов в офтальмологии, которые будут соответствовать мировым стандартам GMP, позволят добиться высокого уровня качества продукции.

«Спрос на нашу продукцию постоянно растет, и мы готовы увеличивать объем выпускаемого нами протектора тканей глаза «Оквис», что позволяют мощности современной автоматизированной линии опытного производства. Только за два последних месяца с территории ОЭЗ «Дубна» мы отправили на рынок более 5 тысяч флаконов глазных капель», – сказал заместитель генерального директора ООО «Дубна-Биофарм» Николай Белоусов.

Он добавил, что глазные капли «Оквис» используются для снятия отеков и воспалений глаз, быстрого заживления после хирургических вмешательств, при синдроме «сухого глаза», зрительном переутомлении и во многих других случаях. Первая партия медицинского препарата, выпущенного на предприятии резидента особой экономической зоны «Дубна», поступила в подмосковные аптеки год назад, и с этого времени активно завоевывает рынок.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, уже сегодня продукция компании «Дубна-Биофарм» поступает на полки аптек нескольких десятков регионов нашей страны и стран СНГ, а с новым партнером география реализации глазных капель заметно расширится.

«Мы не сомневаемся, что такое сотрудничество будет эффективным, долгим и поможет еще более оперативному распространению продукции резидента ОЭЗ «Дубна», которая не ограничивается только глазными каплями», – подчеркнул Хромов.

Кроме «Оквис» на базе опытного производства в ОЭЗ «Дубна» резидент выпускает также линию материалов на основе костного коллагена нового поколения «Ксенопласт». Он изготавливается из биоматериалов по специальной технологии «КСЕНТЕК» и предназначен для использования в условиях стационаров и специализированных центров при проведении склеропластики, хирургическом лечении глаукомы и отслойки сетчатки глаза, других хирургических вмешательствах. Всего за минувший год на предприятии «Дубна-Биофарм» было выпущено более 48 тысяч изделий для применения в офтальмологии.

В 2019 году резидент намерен увеличить объем выпускаемой продукции, в том числе, с помощью информационной поддержки нового партнера «Катрен», а также за счет активного продвижения препаратов в ходе участия в региональных офтальмологических конференциях и форумах. Помимо этого, в настоящее время изыскиваются возможности для увеличения мощности существующего оборудования.