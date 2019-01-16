РИАМО - 16 янв. На проспекте Красной Армии в подмосковном Сергиевом Посаде открылась новая государственная аптека, в ней организован отпуск льготных лекарственных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии, 234, открылся аптечный пункт ГБУ Московской области «Мособлмедсервис». В аптеке представлен большой ассортимент лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что в аптеке организован отпуск льготных лекарственных препаратов, идет процедура лицензирования отпуска наркотических средств.

«Открытие аптечных учреждений на территории Московской области является приоритетной задачей ведомства. За последние три года в регионе сформирована сеть государственных аптек, насчитывающая более 300 аптечных учреждений», - заключил Матвеев.