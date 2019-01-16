РИАМО - 16 янв. Карантин по бешенству животных объявили на территории деревни Пущино городского округа Серпухов, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (29 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Пущино сельского поселения Дашковского городского округа Серпухов», – говорится в тексте документа.

Карантин установили от северной границы деревни Мартьяново села Данковское до восточной границы деревни Станки городского поселения Оболенск, далее на юг вдоль границы городского округа Серпухов до южной границы деревни Дракино села Дашковское и далее до северной границы деревни Мартьяново.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.