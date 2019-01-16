РИАМО - 16 янв. В Марушкинском поселении Новомосковского округа столицы запроектировано строительство крупного производственно-складского комплекса, высота застройки не превысит 25 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Власти Москвы согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города для участка, расположенного по адресу: поселок станции «Крекшино», улица Производственная, участок 4. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Площадь земельного участка в поселке Крекшино составляет 6,4 гектара. Здесь планируется возведение производственно-складского комплекса для продуктов питания с особыми условиями хранения», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров. Высота застройки не превысит 25 метров.

«Размещение данного объекта на территории новой Москвы позволит создать десятки дополнительных рабочих мест. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что динамичный рост числа рабочих мест дает возможность жителям уже сейчас работать в пределах ТиНАО», – резюмировала Княжевская.