РИАМО - 16 янв. Правоохранители нашли женщину, которая перестала выходить на связь с родственниками после посещения отделения банка, по предварительной информации, противоправных действий в отношении женщины не совершалось, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 15 января 2019 года женщина 1980 года рождения, не имея заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, а также иных обстоятельств, имея при себе крупную сумму денежных средств, ушла из отделения банка, расположенного по улице Новой Басманной. После чего пропала и перестала выходить на связь с родственниками. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям местонахождение женщины установлено, она будет доставлена в следственный отдел для допроса», — сказала Иванова.

Она добавила, что, по предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины не совершалось. Расследование продолжается.

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