РИАМО - 16 янв. В предстоящие выходные в столице будет комфортная погода со слабым ветром и местами с небольшим снегом, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого, 17 января, в Московском регионе поднимется ветер, пойдет снег, который к вечеру усилится. Температура постепенно повысится до минус 1 градуса. 18 января в столицу вернутся оттепели, ожидаются мокрый снег и дождь.

«Но тепло надолго не задержится, и в ночь на субботу, когда православные отмечают праздник Крещения, столбики термометров опустятся до отметки минус 5 градусов. При этом ветер стихнет, снег ослабеет. Такой же останется температура в субботний день. В воскресенье станет ненамного холоднее, что для этих чисел января на 4-5 градусов превышает норму», — говорится в сообщении.

При этом погода ожидается, по зимним меркам, комфортной – со слабым ветром и местами небольшим снегом.