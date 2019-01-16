РИАМО - 16 янв. В текущем году в Московской области планируется обеспечить квартирами свыше 620 детей-сирот, в 2018 году жилье получили более 740 ребят, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В 2019 году в Московской области планируется обеспечить жильем 623 ребенка-сироты. Из регионального бюджета на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей», – сказала Забралова.

Она уточнила, что в 2018 году новоселами отдельных квартир стали 746 подмосковных детей-сирот, таким образом в регионе выполнен годовой план по обеспечению жильем.

«Свыше 60% квартир находятся в домах-новостройках. Самое большое количество новостроек предоставлены в Раменском и Сергиево-Посадском муниципальных районах, городских округах Балашиха, Люберцы и Орехово-Зуево. Все квартиры комфортабельны и полностью обустроены для жизни», – добавила Забралова.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.