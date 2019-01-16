РИАМО - 16 янв. Подмосковные власти рассматривают возможность выплаты субсидий аграриям на приобретение GPS-оборудования для контроля за сельхозтехникой, сообщил в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что в Подмосковье завершили оцифровку всех полей и на основе полученных данных создали платформу, которая помогает хозяйствам внедрять систему точного земледелия. Подобные проекты уже реализованы в Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах. Технологии точного земледелия позволяют предприятиям экономить до 20-30% затрат на покупку горюче-смазочных материалов и удобрений, проведение посевной, минимизируют ручной труд и помогают более эффективно обследовать поля.

«Мы хотим пойти дальше. Мы планируем интегрировать наши электронные системы мониторинга использования земли с возможностью получения государственной субсидии, для того чтобы минимизировать вопрос, связанный с заявками на предоставление поддержки со стороны сельхозпроизводителей. Это, конечно, требует определенной системы внедрения. Мы посмотрим, что можно сделать с точки зрения субсидирования затрат, связанных с приобретением дополнительного оборудования, в частности GPS-модулей, которые позволяют отслеживать движение техники», - сказал Разин.

Министр добавил, что на сегодняшний день из областного бюджета уже субсидируется 50% затрат предприятий на покупку роботов для автоматизированного доения.

Министр также сообщил, что на данный момент все подмосковные молочные предприятия, которые получают субсидии, перешли в электронный формат взаимодействия с властями. Разин назвал это большим прорывом.

В среду в РАНХиГС прошел деловой завтрак на тему «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации АПК». В обсуждении приняли участие представители правительства России, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, частного бизнеса, экспертного сообщества.