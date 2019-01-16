РИАМО – 16 янв. Президент России Владимир Путин может так выразить отношение к тому или иному человеку или процессу, что «кровь стынет», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее на заседании совета по культуре и искусству возникла дискуссия о допустимости мата в публичной сфере.

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном в среду, в ответ на вопрос о том, ругается ли Путин матом.

Ранее президент рассказал о намерении встретиться с известным филологом Людмилой Вербицкой, которая, в том числе, занимается изучением нецензурной лексики. Путин подчеркнул, что, по мнению филолога, мат – часть языка. Однако остается вопрос, как его использовать.