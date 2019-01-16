РИАМО - 16 янв. Через портал «ДАР» детям-инвалидам и их семьям в Подмосковье было оказано свыше 29 тысяч услуг, на портале жители могут уточнить информацию о прохождении курсов реабилитации и получить помощь в приобретении лекарств, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На портале зарегистрировано более 4 тысяч пользователей, оказано свыше 29 тысяч услуг детям-инвалидам и их семьям. С помощью портала жители региона могут уточнить актуальную информацию о прохождении курсов реабилитации, получить помощь в приобретении лекарств и специализированного питания», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Портал «ДАР» был создан в 2017 году на базе «Балашихинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» и оказывает информационно-аналитическое сопровождение каждому ребенку и подростку с инвалидностью Московской области от рождения до 21 года. Цель портала – реализация прав ребенка-инвалида на гарантированное государством социальное обслуживание, получение образования, трудоустройство, самоопределение в социуме и содействие семье, в которой ребенок воспитывается.

В Единую службу социального сопровождения детей-инвалидов Московской области «ДАР» регулярно поступают обращения от зарегистрированных получателей услуг по вопросам консультации с юристом о порядке предоставления социальных услуг, льгот, начисления пособий, о сборе средств для прохождение курсов реабилитации, приобретения лекарств и специализированного питания, о поиске учреждений и специалистов для оказания медуслуг, о приобретении технических средств реабилитации и замене вышедшего из строя реабилитационного оборудования.