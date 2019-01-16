РИАМО - 16 янв. Уникальные находки фатьяновской культуры, найденные во время археологического исследования территории под строительство школы Wunderpark, могут передать в подмосковный музей Истры, сообщила в среду журналистам заместитель директора института археологии Российской академии наук Ася Энговатова.

Подмосковная экспедиция института археологии РАН обнаружила некрополь в Истре, датируемый 2600-2500 годами до нашей эры, во время археологического исследования территории под строительство международной школы Wunderpark. Погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры – первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине.

«У нас есть несколько хороших музеев в Подмосковье, в которых большие археологические экспозиции. Ближайший – это областной музей в Истре», - сказала Энговатова.

Она добавила, что также есть вероятность того, что находки фатьяновской культуры попадут в федеральные музеи, чтобы их могло увидеть большое количество людей.

«У нас были разговоры с Историческим музеем, поскольку пласт находок очень серьезный», - добавила Энговатова.