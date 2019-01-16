РИАМО - 16 янв. Следователи проведут проверку по факту продажи 92-летней москвичке китайских тапочек вместо медицинского аппарата, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о мошеннических действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

«Из информационного сообщения, опубликованного в социальной сети, следует, что неустановленные лица продали 92-летней женщине под видом медицинского прибора китайские тапочки, причинив последней материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей», – сказала Иванова.

Она отметила, что по данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила она.