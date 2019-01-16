РИАМО – 16 янв. В административном здании киностудии «Звезда» в Москве, в кабинете режиссера произошел взрыв из-за электрического самоката, который находился на подзарядке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел 15 января.

«Возгорание произошло в кабинете режиссера в здании, расположенном в Кочновском проезде. Владелец электросамоката 1989 года рождения заряжал встроенный аккумулятор транспортного средства при помощи стационарного зарядного устройства. После зарядки он отключил зарядное устройство и покинул помещение», – говорится в сообщении.

На месте ЧП работал пожарный расчет.