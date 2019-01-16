РИАМО - 16 янв. В столице выдали разрешение проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ по Главному выставочному павильону 1933-1934 годов, который является объектом культурного наследия регионального значения, павильон изучат для предстоящей реставрации, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Памятник, за счет своей крестообразной формы напоминающий самолет, был центральным корпусом Постоянной всесоюзной строительной выставки, созданной в 1930-е годы.

«Знаменитый «павильон-самолет» играет важную роль в формировании исторического облика Хамовников. До сих пор нет единого мнения о том, кто проектировал комплекс Всесоюзной выставки. По некоторым архивным данным, это было поручено мастерской братьев Весниных, однако подписанных ими проектов не сохранилось. Исследователи полагают, что в начале 1930-х годов первые корпуса стоили по проектам архитектора Корбут-Смирнова и инженера Дмитриева», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что для грамотной реставрации этого памятника необходим тщательно проработанный проект.

Емельянов уточнил, что несмотря на трансформации, которые пережила выставка в ХХ веке, главный павильон сохранил свою объемно-пространственную структуру и архитектурное решение фасадов в формах позднего конструктивизма.

До реставрации специалисты исследуют памятник, опишут его состояние, измерят основные параметры и проведут другие работы. Это позволит избежать ошибок и неожиданностей в ходе реставрации.

Итогом научно-исследовательских и изыскательных работ должен стать проект будущей реставрации. В этом документе специалисты отразят все предполагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия. Следующим шагом станет согласование этой документации с департаментом культурного наследия города Москвы, после чего будет выдано разрешение на саму реставрацию.