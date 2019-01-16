РИАМО - 16 янв. В Москве задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины на юге столицы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По ее словам, 9 января в квартире на улице Бестужевых мужчина поссорился со знакомым и избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После случившегося злоумышленник скрылся.
«Расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). В ходе допроса мужчина 1972 года рождения признал вину в полном объеме», – сказала Иванова.
Она добавила, что следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.
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