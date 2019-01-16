РИАМО - 16 янв. Приюты для безнадзорных животных «Зоорассвет» и «Зеленоград» передали 394 питомца новым владельцам в минувшем году, сообщается на сайте государственного бюджетного учреждения «Доринвест».

«По итогам 2018 года из подведомственных приютов ГБУ «Доринвест» для безнадзорных животных «Зоорассвет» и «Зеленоград» было передано в добрые руки 236 собак и 158 кошек, что более чем в 1,5 раза больше показателей 2017 года», – говорится в сообщении.

Количество пристроенных животных ежегодно увеличивается благодаря активной работе волонтеров и сотрудников приютов по социализации и поиску новых хозяев, отмечается в материале.