РИАМО - 16 янв. Неизвестный напал на женщину в подмосковных Люберцах, подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Пятнадцатого января в 11:30 в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1992 года рождения, проживающая в поселке Томилино Люберец с заявлением о том, что неизвестный, угрожая ей ножом, пытался похитить ее мобильный телефон.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию ранее судимый местный житель 1980 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан.