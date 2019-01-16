С 25 декабря стартовали продажи старых указателей и лайтбоксов, демонтированных со станций Московского метрополитена в рамках обновления навигации, по цене от 1750 до 7500 рублей. У жителей это вызвало ажиотаж – за две недели было распродано более 350 табличек на сумму более 2,1 миллиона рублей, а на «Авито» уже успели появиться перекупщики, взвинтившие цены в несколько раз. Корреспондент РИАМО узнал, зачем москвичам дома лампы из подземки, и на что они пошли, чтобы их заполучить.

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Надежда, 32 года, парикмахер:

«Еще до того, как начался ажиотаж, я участвовала в голосовании в социальных сетях за то, чтобы метрополитену подарить вторую жизнь. Поэтому горжусь, что в какой-то мере мне удалось сохранить его историю.

Себе я взяла указатель «Посадки нет», похожий висел на моей станции «Новогиреево». По мне, таблички со списком станций выглядят довольно банально.

Теперь я могу смотреть на него часами, а не две секунды, пока бегу на работу.

Правда, с размещением такой громадины в моей небольшой квартире возникла проблема – как-никак, она весит около 6 килограмм.

Во всей этой истории больше всего раздражают перекупщики. Несправедливо, что табличку вроде моей за 1800 рублей кому-то впарят тысяч за 20».

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Так, на «Авито» сейчас можно найти объявления о продаже вывесок метро стоимостью 32 тысячи рублей. За эту цену предлагается купить лайтбокс «Выход в город» с центральных станций подземки (с выходом на улицу Воздвиженка), а также «Нет прохода». Правда, автор объявления на телефонные звонки и сообщения с предложением дать скидку не отвечает.

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Кроме того, через «Авто» предлагался квадратный лайтбокс синего цвета «Переход прекращается в 1 час ночи» за 12 тысяч рублей – по словам продавца, его уже купили, но обещают дополнительную поставку со склада.

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Роман, 44 года, инструктор по вождению:

© из личного архива

«Уже 15 лет я коллекционирую артефакты городской истории и, хотя на метро практически не езжу, просто не мог пройти мимо возможности приобрести себе частичку метрополитена.

Я взял сразу две таблички со станциями Арбатско-Покровской линии за 1750 рублей и выставил одну из них на продажу.

Думаю, у метро товар дороже не станет, но, учитывая сумасшедший спрос, скоро все эти «сувениры» закончатся, и тогда люди будут готовы приобрести их у меня и за 7500 рублей, как за указатель с подсветкой. Некоторые звонят и интересуются, но на покупку пока не решаются.

Свою табличку я вписал в интерьер креативно – переоборудовал ее в спинку кровати. Если в продаже появятся другие интересные указатели, то, возможно, решусь и на них потратиться, но сейчас у меня другая цель: пополнить коллекцию бронзовой буквой «М».

Виктор, фотограф, 37 лет:

«Я – ценитель прекрасного, поэтому, узнав о продаже старых указателей от знакомых, захотел себе такой сувенир. Проблема была в том, что на тот момент я находился в Гонконге.

Пришлось списаться через группу «ВКонтакте» с незнакомым парнем и попросить его купить мне табличку.

Казалось бы, затея безумная, но она удалась на ура. Он присылал мне фото с ассортиментом магазина до тех пор, пока я не заметил указатели со станций «Баррикадная» и «Пролетарская», что находятся на моей «домашней» ветке.

Цена тоже оказалась приемлемой – 7500 рублей за такую вещь не жалко. Я купил аж две штуки – решил сделать оригинальный подарок брату. Он уже повесил табличку в своем загородном доме, но сам я пока не нашел, куда ее определить.

Кстати, смена навигации в метро мне нравится, я часто путешествую и могу точно сказать, что новая система намного лучше отвечает мировым стандартам. А вот для старшего поколения такое ноу-хау почему-то стало неприятным сюрпризом».

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Никита, 22 года, инженер:

© из личного архива

«За границей давно продают таблички из метрополитенов, но я даже мечтать не мог, что подобное реализуют у нас. Хотя мне жаль, что старую навигацию убрали – она была очень душевной.

Как для поклонника метро, для меня такой экспонат из 80-х – настоящий раритет, как старые советские автоматы!

Покупка указателя – спонтанное решение. О продаже я узнал на интернет-форуме и сразу поехал в информационный центр метро, но под конец дня выбирать было особо не из чего. Пришлось покупать указатель со станции «Пролетарская», который был в самом хорошем состоянии, и теперь он украшает мой гараж. Конечно, пришлось раскошелиться на 7500 рублей, но цена могла быть и выше, так что настоящего фаната метро это не испугает».

Егор, школьник, 16 лет:

«Я с 3-х лет мечтал стать машинистом поезда метро, знал на зубок всю схему станций и составы, а после 9-го класса пошел в машиностроительный колледж.

Я подписан на множество пабликов о подземке «ВКонтакте», так что в первый же день продаж приехал в магазин еще до открытия. Я приобрел указатель со станциями Арбатско-Покровской ветки, на которой живу.

Я нигде не работаю, поэтому на покупку ушли все мои сбережения с подарков и карманных расходов – 1750 рублей.

Указатели по 7500 мне пока не по карману. Если финансы позволят, то в ближайшее время куплю еще один указатель, а пока мне греет душу тот, который удалось раздобыть».

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Анна, 23 года, преподаватель английского:

«Несмотря на возраст, я консерватор, и к смене навигации метро отношусь скептически.

О покупке атрибутики со станций я не задумывалась, но, когда в соцсетях объявили распродажу указателей, решила, что не прочь поставить на шкаф такую необычную лампу.

Я приехала к самому открытию магазина на «Маяковской», но обнаружила, что все уже размели. Зато на следующий день мне улыбнулась удача и удалось купить именно тот указатель, который я хотела – «Посадки нет» с красивой подсветкой, причем за приятную цену в 1750 рублей».

По данным сайта «Московский транспорт», в Информационном центре Московского метрополитена на станции «Тушинская» представлено три типа лайтбоксов – световые короба «Выход в город», «К поездам до станций» и «К поездам до станций 2». При этом быстрее всего раскупают указатели с центральных станций. Продажа указателей идет с 8:00 до 20:00 ежедневно.