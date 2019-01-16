РИАМО - 16 янв. В Зеленоградском округе столицы выставлен на торги по аренде земельный участок площадью 0,29 гектара для строительства объекта культурно-просветительского назначения, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«В районе Крюково в коммунальной зоне «Александровка» Зеленограда на торги по аренде выставлен земельный участок площадью 0,29 гектара с видом разрешенного использования – культурно-просветительское назначение. Суммарная поэтажная площадь объекта, который должен быть построен инвестором, составляет 2021,6 квадратных метра», – отмечается в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что, согласно назначению, инвестор может построить на участке объект капитального строительства, предназначенный для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинозалов, театров, филармоний и планетариев.

«Поскольку планируемый к строительству объект является социально значимым для города, начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен в размере 1,5% от кадастровой стоимости и составляет всего 315 895,93 рублей. С победителем торгов будет заключен договор аренды на 2 года 8 месяцев. За это время инвестору необходимо провести все строительные работы по проекту», – добавил Гаман.

Аукцион запланирован на 28 февраля 2019 года. До 25 февраля проводится прием заявок.

Более подробно узнать о выставляемых объектах на торги и получить полную информацию о проведении процедуры торгов и заявочной кампании можно на инвестиционном портале правительства Москвы: www.investmoscow.ru в разделе «Земельные объекты».