РИАМО - 16 янв. Короткое замыкание светильника произошло в здании на Дубравной улице в Москве, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 11:57 была заявка по адресу: улица Дубравная, дом 41, корпус 4. На место оперативно прибыли наши подразделения. До прибытия спасателей произошло короткое замыкание светильника. Слаженными действиями администрации объекта последствия короткого замыкания устранили», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целях безопасности администрация переместила людей в соседний корпус здания.

«В настоящий момент здание функционирует в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал», – добавил представитель пресс-службы столичного главка МЧС.