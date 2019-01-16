РИАМО - 16 янв. Минэкологии привлекло к ответственности московскую компанию за нарушение правил обращения с отходами в Щелковском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном правонарушении, совершенном ООО «Пром Мет Комплект», которое зарегистрировано в Москве. Фирма занимается восстановлением и продажей металлических труб в нескольких муниципалитетах Московской области.

«Нарушение произошло на производственной базе в деревне Огуднево Щелковского района. Работники фирмы хранили лом стальных труб и битумной изоляции частично на открытом грунте без защиты от осадков и автономной системы ливнестоков. Помимо этого, у общества отсутствует лицензия на сбор и обработку отходов, не разработана программа производственного экологического контроля и не ведется учет отходов», – говорится в сообщении.

По итогам расследования ООО оштрафовано на 120 тысяч рублей. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.