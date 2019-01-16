РИАМО - 16 янв. В подмосковной Истре на территории школы Wunderpark, где был найден некрополь 2600-2500 годов до нашей эры, планируют создать экспозицию фатьяновской культуры, сообщила в среду журналистам операционный директор международной школы Wunderpark Мария Сычева.

Подмосковная экспедиция института археологии РАН обнаружила некрополь в Истре, датируемый 2600-2500 годами до нашей эры, во время археологического исследования территории под строительство международной школы Wunderpark. Погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры – первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине.

«После завершения археологических работ мы планируем организовать на <…> территории экспозицию, которая будет доступна научному сообществу, ученикам и гостям школы Wunderpark», - сказала Сычева.

Она отметила, что ученики школы Wunderpark посетили археологические раскопки после того, как были найдены уникальные находки фатьяновской культуры.

«Дети после посещения стали в шутку говорить, что они учатся в самой древней школе, история которой начинается в бронзовом веке. Мы готовим уже летнюю экспедицию на наши раскопки», - добавила Сычева.