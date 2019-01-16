РИАМО - 16 янв. Автоматизация процессов в животноводстве помогает подмосковным сельхозпредприятиям увеличивать производственные показатели, в частности, наращивать надои молока, сообщил в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В среду в РАНХиГС прошел деловой завтрак на тему «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации АПК». В обсуждении приняли участие представители правительства России, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, частного бизнеса, экспертного сообщества.

«У нас очень неплохие показатели в животноводстве, в частности, в свиноводстве, в птицеводстве – там мы существенно увеличили ежедневый привес за счет автоматизированных систем кормления животных. И если 3-4 года назад привес составлял 380-390 граммов в сутки, то сейчас уже до 500 граммов. Это отличные результаты, которых, конечно, невозможно достичь путем традиционных мер кормления. В этом направлении мы практически полностью перешли на новую систему управления поголовьем, кормления стада», - сказал Разин.

Он добавил, что в молочном животноводстве активно внедряется система учета поголовья, а также ведется племенная работа, основанная на автоматизированных системах, что позволяет сформировать балансированный рацион для каждой коровы.

«Это в итоге сильно влияет на продуктивность, на выход молока. Если 2-3 года назад мы производили примерно 6,4 тысячи килограммов на голову в год в среднем по области, то уже в этом году мы достигли параметра 6,7 тысячи. Общероссийский показатель не дотягивает до 6 тысяч», - отметил министр.

По его словам, дальнейшее развитие АПК без цифровизации невозможно.

«Сбалансированная работа с поголовьем, внедрение информационных технологий, которые позволяют анализировать большие данные в режиме онлайн – все это позволяет более адресно работать с нашими животными», - заключил Разин.

Ранее Разин сообщил, что Подмосковье представит свой опыт в развитии АПК на 84-й международной выставке продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя», которая открывается 18 января в Берлине. Одной из ключевых тем деловой программы «Зеленой недели» в этом году станет внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс.