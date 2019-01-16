РИАМО - 16 янв. Желающих стать депутатами необходимо готовить к этой работе, так как народные избранники должны разбираться в большом спектре вопросов, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

С 15 по 17 января в Москве проходит Гайдаровский форум. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

«Этой осенью в Москве пройдут выборы в Московскую городскую думу. Будет избран новый состав, придут новые депутаты. Выборы - это всегда определенная лотерея, определенная рулетка, мы не знаем, кто будет избран депутатом. Это решают москвичи. И не всегда приходят люди, обладающие юридическими, экономическими, управленческими навыками. Их также необходимо готовить к работе в качестве депутата, в том числе и Московской городской думы», - сказал Шапошников в ходе форума.

Он отметил, что это станет одной из ближайших задач, в том числе и для РАНХиГС.

По его мнению, депутаты, в частности, работающие в Москве, должны разбираться в большом спектре вопросов.