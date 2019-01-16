РИАМО - 16 янв. Тело неизвестного мужчины обнаружили на улице в Люберцах, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Накануне утром на улице Толстого в Люберцах без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 25-30 лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.