РИАМО - 16 янв. В купаниях на Крещение в Москве планируют принять участие порядка 160 тысяч человек, для их безопасности в столице приняты беспрецедентные меры, сообщил журналистам в среду председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев.

«Желающих окунуться в прорубь на Крещение достаточно много. В прошлом году было примерно 108 тысяч человек. В этом году будет порядка 160 тысяч человек. В Москве будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Этому уделяется очень большое количество времени», – сказал Палеев.

Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 60 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Места крещенских купаний оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Здесь установят раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Каждая площадка будет освещена, а рядом организованы парковки.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.