РИАМО - 16 янв. Подмосковная экспедиция института археологии РАН планирует в течение нескольких лет завершить все археологические исследования в Истре, связанные с фатьяновской культурой, сообщила в среду журналистам заместитель директора института археологии Российской академии наук Ася Энговатова.

Подмосковная экспедиция института археологии РАН обнаружила некрополь в Истре, датируемый 2600-2500 годами до нашей эры, во время археологического исследования территории под строительство международной школы Wunderpark. Погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры – первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине.

«Под фундаментом школы мы уже полностью провели все археологические исследования. Весной в благоприятный период времени мы будем продолжать исследование уникального памятника за территории школы. Надеемся, что в течение нескольких лет мы полностью исследуем археологический памятник», - сказала Энговатова.

Она отметила, что ранее было известно о 12 памятниках фатьяновской культуры, которые были найдены в XIX веке и в начале ХХ века. Новые материалы позволят ученым узнать генезис этой культуры, пути миграции на территорию Русской равнины и ее роль в формировании восточноевропейских племен.

Энговатова добавила, что в могильнике были найдены стандартные наборы инвентаря фатьяновцев – это топор-клин, кремневые наконечники стрел и копий, а также длинные кремневые пластины, которые вероятно использовались в качестве лезвия ножа.