РИАМО - 16 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход уборки снега и подъездных путей к строительным объектам, специалисты продолжат контроль за своевременным устранением последствий снегопада, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверок стройплощадок особое внимание было уделено качеству уборки снега.

«Инспекторами было отмечено, что в основном все участники строительства приняли необходимые меры по расчистке подъездных путей и уборке снега на объектах», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Инспекторы продолжат контроль за своевременным устранением последствий снегопада.

В Московской области во время сильных снегопадов дорожные службы работали в усиленном режиме. Для своевременного реагирования на нарушения в уборке и содержании дорог был сформирован круглосуточный штаб, в работе которого было задействовано свыше 130 человек.