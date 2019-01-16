РИАМО - 16 янв. Следствие ходатайствует об аресте жителя столицы, обвиняемого в убийстве супруги, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 12 января в квартире жилого дома на улице Кастанаевской нашли тело женщины 1960 года рождения с признаками насильственной смерти в виде механической асфиксии.

«Задержан муж погибшей, который признал вину в полном объеме. Он сообщил следователям, что поместил в рот супруги носок, рассчитывая, что после этого женщина замолчит», – сказала Иванова.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», – заключила собеседник агентства.