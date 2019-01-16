РИАМО - 16 янв. Сотрудники уголовного розыска по столичному району Крылатское задержали 48-летнего водителя такси, который устроил стрельбу из травматического пистолета во время конфликта с пассажирами, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Западному округу Москвы.

В полицию поступило сообщение от очевидцев, что около торгового центра на Осеннем бульваре слышны выстрелы и громкие крики. 29-летний житель района сообщил прибывшим полицейским, что со своей девушкой возвращался из гаража и возле ТЦ договорился с таксистом о поездке до дома, но в ходе дальнейшего разговора между ними возникла ссора.

«Таксист начал грубо выражаться, кричать и оскорблять молодого человека и его спутницу. После этого он <…> вышел из автомобиля, достал пистолет и произвел несколько выстрелов в их сторону. Мужчина и девушка побежали в сторону торгового центра, а злоумышленник скрылся с места происшествия на машине», – отмечается в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 48-летнего приезжего. Он производил выстрелы из травматического пистолета, на которое у него имелись документы.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

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